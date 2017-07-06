SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9 со спутником Intelsat 35e

 

Фото: AP/Scanpix

В ночь на 6 июля аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Intelsat 35e, старт которой дважды отменялся автоматикой за несколько секунд до намеченного времени.

Как передает ТАСС, ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 19:38 по времени Восточного побережья США (02:38 четверга по латвийскому времени). Вскоре компания отчиталась об успешном выходе спутника на геопереходную орбиту. При этом на сей раз план полета не предусматривал возвращение и посадку первой ступени ракеты-носителя.

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Изначально пуск ракеты со спутником, принадлежащим международному консорциуму Intelsat, должен был состояться в ночь на 3 июля, однако он был отменен за несколько секунд до старта, а причиной отмены в компании назвали неполадки в системе навигации. Спустя сутки SpaceX попыталась вновь запустить ракету Falcon 9, однако примерно за 10 секунд до предполагаемого старта вновь сработала автоматическая отмена запуска.

Intelsat 35e относится к классу геостационарных спутников с высокой пропускной способностью сигнала. Аппарат весом около 6 тонн построен американской корпорацией Boeing и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Северной и Южной Америки, Европы и Африки. Заявленный срок службы спутника составляет более 15 лет.

Напомним, что 3 июля SpaceX успешно вернула на Землю повторно запущенный на МКС грузовой космический корабль Dragon. Он приводнился в Тихом океане и доставил около 2 тонн различных грузов, включая результаты орбитальных научных экспериментов.

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