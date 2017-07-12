Найдена самая маленькая звезда во Вселенной

Международная группа ученых обнаружила звезду EBLM J0555-57Ab, которая является самой малой из известных на сегодня, передает Popular Mechanics. Полный текст исследования был опубликован в журнале Astronomy and Astrophysics.

Сообщается, что по своей массе светило превосходит Юпитер в 85 раз, при этом его размеры лишь немного больше Сатурна.

Издание отмечает, что звезда является частью тройной системы, наряду с двумя другими светилами EBLM J0555-57A и EBLM J0555-57B. Расположена система в 600 световых годах от Земли в созвездии Скульптора.

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В настоящее время астрономы изучают пути возникновения тройной системы. Изначально они полагали, что EBLM J0555-57Ab является крупной экзопланетой, однако последние наблюдения показали, что это не так.

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