Найдена самая маленькая звезда во Вселенной

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Международная группа ученых обнаружила звезду EBLM J0555-57Ab, которая является самой малой из известных на сегодня, передает Popular Mechanics. Полный текст исследования был опубликован в журнале Astronomy and Astrophysics.

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Сообщается, что по своей массе светило превосходит Юпитер в 85 раз, при этом его размеры лишь немного больше Сатурна.

Издание отмечает, что звезда является частью тройной системы, наряду с двумя другими светилами EBLM J0555-57A и EBLM J0555-57B. Расположена система в 600 световых годах от Земли в созвездии Скульптора.

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В настоящее время астрономы изучают пути возникновения тройной системы. Изначально они полагали, что EBLM J0555-57Ab является крупной экзопланетой, однако последние наблюдения показали, что это не так.

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