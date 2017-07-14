НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/WalkingGeek

НАСА призналось, что при имеющемся финансировании не сможет в 2030-х годах отправить астронавтов на Марс. Об этом сообщает издание Ars Technica.

«Я не могу назвать дату, когда люди окажутся на Марсе, и причина этого — в бюджете, той его части, которая увеличена примерно на два процента, у нас нет поверхностных систем для Марса, — сказал глава подразделения НАСА по пилотируемым полетам Билл Герстенмайер на встрече, организованной Американским институтом аэронавтики и астронавтики. — Вход [в атмосферу Марса], спуск и посадка — огромный вызов для нас на Марсе».

Руководитель допустил, что НАСА, возможно, стоит сконцентрироваться на миссии на Луну, особенно к тем регионам, где есть водяной лед. Ars Technica отмечает, что выходом для агентства может стать расширение сотрудничества с такими частными компаниями, как SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance.

Реклама

«Мы вернемся на Луну, мы отправимся к Марсу и двинемся дальше, туда, куда наших внуков поведет мечта», — заявил 6 июля 2017 года вице-президент США Майкл Пенс, как сообщает ТАСС, выступая перед сотрудниками Центра космических полетов имени Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал.

В октябре 2015 года занимавший должность главы американского космического агентства Чарльз Болден заявил, что «НАСА находится ближе всего к отправке американских астронавтов на Марс, чем когда-либо ранее. (...) НАСА направляет нашу нацию и весь мир в путешествие на Марс».

Еще по этой теме
Названы пять смертельных опасностей Марса

Названы пять смертельных опасностей Марса

Инженеры NASA представили «бэтмобиль» для Марса

Инженеры NASA представили «бэтмобиль» для Марса

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 67000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

32-летняя англичанка выбрала пол ребенка благодаря диете Wo&Men

32-летняя англичанка выбрала пол ребенка благодаря диете

ВИДЕО: Звезда шоу «Comedy Баттл» жестко высмеяла Бузову Showbiz

ВИДЕО: Звезда шоу «Comedy Баттл» жестко высмеяла Бузову

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа Showbiz

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа

То ли девушка, а то ли виденье: СМИ гадают, кого вез в авто Пути Wo&Men

То ли девушка, а то ли виденье: СМИ гадают, кого вез в авто Пути

Путин, Трамп и Латвия: как нам скажут, так и повернемся! Новости

Путин, Трамп и Латвия: как нам скажут, так и повернемся!

NASA

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJS
PROJEKTU VADĪTĀJS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 