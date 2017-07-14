С Байконура запустили ярчайший после Луны объект

 

Фото: AP/Scanpix

Российская госкорпорация Роскосмос успешно запустила с космодрома Байконур ракету-носитель Союз-2.1а с любительским космическим аппаратом Маяк, который станет самым ярким после Луны объектом на ночном небе, передает РИА Новости.

Кроме того, в состав полезной нагрузки ракеты вошли спутник мониторинга техногенных и природных бедствий Канопус-В-ИК и 71 малых спутника.

Проект Маяк был реализован с помощью краудфандинга. Всего проект поддержали около 1,6 тысячи человек, причем один из участников перечислил 700 тысяч рублей. Он представляет собой малый спутник с пирамидальным отражателем.

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