К Земле приближается смертоносная комета

 

Фото: NASA, ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)

В 2022 году к Земле приблизится комета Энке, которую ученые прозвали «мать Тунгусского метеорита», сообщает U-News.

В случае столкновения метеорита с планетой жизнь на Земле будет неизбежно уничтожена.

По расчетам астрономов, столкновение может произойти в 2022 году, когда траектория движения метеорита приблизится на опасное расстояние к Земле.

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В 1908 году осколок этой кометы упал в районе реки Подкаменная Тунгуска в России.

Мощность взрыва при падении была сопоставима с ударом водородной бомбы.

Напомним, что британские ученые обнаружили доказательства того, что примерно в 10950 г до н.э. Земля столкнулась с кометой, которая уничтожила мамонтов и положила началу расцвету цивилизации людей.

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