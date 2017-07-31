Где в Латвии следить за звездами? Обновлена карта световой загрязненности

 

Фото: скриншот avex-asso.org

Август — время, когда стоит наблюдать за звездами. Однако в больших городах звездного неба почти не видно из-за световой засветки. Слишком уж много у нас фонарей на улицах.

Ранее сообщалось, что 60% жителей Европы лишены возможности наблюдать за звездами. Нам нравится, когда ночью на улицах города светло как днем, но это искажает картину звездного неба. Из-за этого удивительную частичку природы, которую, казалось бы, человек не может испортить (ну не добрались мы пока до звезд), он все же видоизменил, не саму, а ее восприятие.

Ученые давно обратили внимание на световую засветку неба, а недавно сотрудники AVEX разработали новую модель определения светового загрязнения, более точную. Работа велась с 2012 года и наконец была завершена.

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Световую карту наложили на карты Google map. Правда, работают они лишь в небольшом масштабе. Французские ученые поясняют, что иначе потребовались бы другие вычислительные мощности, которых у них пока нет (поэтому, чтобы найти желаемую точку на карте, уменьшите ее, передвиньте, а затем снова увеличьте, чтобы данные световой засветки наложились на карту Google).

Но можно скачать и другие варианты карт, где никаких ограничений по зумированию уже не будет.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Скачать карты световой загрязненности можно здесь >>>

В общем, если вам нравится наблюдать за звездами, найдите на карте лучшую точку обозрения и отправляйтесь туда. Это точно не будет Рига, но судя по карте, в Латвии очень много мест для любителей романтики!


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