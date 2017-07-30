В августе произойдет полное солнечное затмение

 

Фото: AP/ScanPix

Ученые из Национальной солнечной обсерватории США заявили, что в августе 2017 года произойдет полное солнечное затмение.

По данным исследователей, корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.

Длительность затмения в максимуме будет составлять 2 минуты 40 секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составит 115 километров.

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Наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США. Частично затмение захватит Западную Европу и Южную Америку.

Следующее подобное затмение произойдет 2 сентября 2035 года.

Напомним, что ученые из Global Footprint Network, измеряя возобновляемые ресурсы планеты, рассчитали день в году, с которого Земля уже не в состоянии восстановить потребленные человеком ресурсы - и когда люди начинают разрушать свою среду обитания.

В 2017 году эта «точка невозврата» приходится на 2 августа. Таким образом, в текущем году люди потребят все возобновляемые за год ресурсы Земли на 6 дней раньше, чем в 2016-м.

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