Первый латвийский спутник доставил в космос прототип нанозонда

 

Фото: NASA, ESA, and J. Lotz and the HFF Team (STScI)

Первый латвийский спутник «Вента-1» доставил в космос прототип нанозонда, который в рамках проекта британского ученого Стивена Хокинга и российского миллиардера Юрия Мильнера «Breakthrough Starshot» планируется отправить к созвездию Альфа Центавра, сообщает портал «Business Insider».

Один из нанозондов, которому дано название «Sprite», был прикреплен к латвийскому спутнику, а еще пять - к итальянскому спутнику «Max Valier». Оба спутника были выведены на орбиту Земли 23 июня индийской ракетой PSLV-C38.

С прототипами нанозондов поддерживается радиосвязь с Земли со станций в Калифорнии и Нью-Йорке.

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«Цель этой миссии - проверить, насколько хорошо на орбите работает электроника «Sprite«», - говорится в заявлении «Breakthrough Starshot».

Проект, стоимость которого составляет 100 млн долларов США, предусматривает запуск примерно через 25 лет таких зондов к ближайшему к Земле созвездию Альфа Центавра. Предполагается, что зонды достигнут созвездия через 20 лет.

Руководитель проекта спутника «Вента-1» Айгар Краузе сообщил агентству ЛЕТА, что спутник использован для нанозонда как транспортное средство, но никакой связи с проектом «Breakthrough Starshot» не имеет. За доставку нанозонда проект «Вента-1» не получал никакого финансирования.

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