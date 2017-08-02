Приближающийся астероид проверит на прочность систему защиты Земли

Хотя приближающийся астероид 2012 TC4 столкнуться с Землей не должен, ученые считают, что это прекрасная возможность проверить на прочность защитную систему.

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Пролететь мимо Земли астероид должен 12 октября. Он относительно маленький - его размер составляет примерно 10-30 метров. Существующие модели не могу предсказать точно, по какой траектории произойдет полет. Ясно одно: ближе, чем на 6800 километров он к Земле не приблизится. На заметку, Луну от Земли отделяют 384 400 километров.

До сих пор астероид был замечен лишь в 2012 году, когда и узнали о его существовании. Наблюдение было поверхностное, однако, этого было достаточно, чтобы установить траекторию движения и определить время следующего полета мимо Земли.

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В октябре NASA опять будет наблюдать за передвижением 2012 TC4, но не только с целью научного исследования. Именно в этот раз появится возможность ппроверить на прочность защитную систему планеты.

В прошлом году был создан департамент под названием Planetary Defence Coordination Office (Координационный департамент по защите планеты), целью которого является следить за потенциально опасными объектами, которые приближаются или находятся недалеко от Земли.

«Ученые всегда ценили знания о том, когда астероиды пролетают мимо Земли, так как благодаря этому можно подготовиться к более подробным наблюдениям

и собрать достоверные данные. В этот раз к наблюдениям добавляется новый уровень - мы сможем протестировать систему на распознание астероида и нашу способность реагировать на потенциальные опасности», - сказал научный сотрудник NASA Майкл Келли.

Защитная система планеты представляет собой международную сеть сотрудничества, которая объединяет между собой университеты, обсерватории и лаборатории по всему миру. Вместе учреждения ведут наблюдение за происходящим в мировом пространстве и пытаются улучшить способность распознания движущихся мимо Земли объектов.

«Задача обсерваторий - это распознание приближающихся астероидов и продолжение наблюдения в сотрудничестве с другими обсерваториями. Таким образом мы можем получить более точные данные об орбите астероидов», - объяснил ученый NASA Пол Ходас.

Несмотря на то, что возможность распознания астероидов стремительно улучшается, до сих пор нет технологий, которые смогли бы предотвратить столкновение астероида с Землей. Конечно были выдвинуты различные предложения: гигантские космические корабли или ракеты с бомбами, но реально ни одна идея так и не была реализована. При помощи распознания, однако, возможно улучшить скорость реагирования и начать спасательные операции.

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