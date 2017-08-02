Приближающийся астероид проверит на прочность систему защиты Земли

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Хотя приближающийся астероид 2012 TC4 столкнуться с Землей не должен, ученые считают, что это прекрасная возможность проверить на прочность защитную систему.

Еще по этой теме

Пролететь мимо Земли астероид должен 12 октября. Он относительно маленький - его размер составляет примерно 10-30 метров. Существующие модели не могу предсказать точно, по какой траектории произойдет полет. Ясно одно: ближе, чем на 6800 километров он к Земле не приблизится. На заметку, Луну от Земли отделяют 384 400 километров.

До сих пор астероид был замечен лишь в 2012 году, когда и узнали о его существовании. Наблюдение было поверхностное, однако, этого было достаточно, чтобы установить траекторию движения и определить время следующего полета мимо Земли.

Реклама

В октябре NASA опять будет наблюдать за передвижением 2012 TC4, но не только с целью научного исследования. Именно в этот раз появится возможность ппроверить на прочность защитную систему планеты.

В прошлом году был создан департамент под названием Planetary Defence Coordination Office (Координационный департамент по защите планеты), целью которого является следить за потенциально опасными объектами, которые приближаются или находятся недалеко от Земли.

«Ученые всегда ценили знания о том, когда астероиды пролетают мимо Земли, так как благодаря этому можно подготовиться к более подробным наблюдениям

и собрать достоверные данные. В этот раз к наблюдениям добавляется новый уровень - мы сможем протестировать систему на распознание астероида и нашу способность реагировать на потенциальные опасности», - сказал научный сотрудник NASA Майкл Келли.

Защитная система планеты представляет собой международную сеть сотрудничества, которая объединяет между собой университеты, обсерватории и лаборатории по всему миру. Вместе учреждения ведут наблюдение за происходящим в мировом пространстве и пытаются улучшить способность распознания движущихся мимо Земли объектов.

«Задача обсерваторий - это распознание приближающихся астероидов и продолжение наблюдения в сотрудничестве с другими обсерваториями. Таким образом мы можем получить более точные данные об орбите астероидов», - объяснил ученый NASA Пол Ходас.

Несмотря на то, что возможность распознания астероидов стремительно улучшается, до сих пор нет технологий, которые смогли бы предотвратить столкновение астероида с Землей. Конечно были выдвинуты различные предложения: гигантские космические корабли или ракеты с бомбами, но реально ни одна идея так и не была реализована. При помощи распознания, однако, возможно улучшить скорость реагирования и начать спасательные операции.

Еще по этой теме
Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю

К Земле приближается огромный яркий астероид в форме арахиса

К Земле приближается огромный яркий астероид в форме арахиса

Сегодня неподалёку от Земли пролетит опасный астероид

Сегодня неподалёку от Земли пролетит опасный астероид


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 265000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 375000 EUR

reklama.vesti.lv

Бизнесмен Гаварс никак не может развестись с матерью своих детей Wo&Men

Бизнесмен Гаварс никак не может развестись с матерью своих детей

Носков впервые рассказал о своем состоянии после случившегося Showbiz

Носков впервые рассказал о своем состоянии после случившегося

48-летняя Бледанс прогулялась по Москве, «забыв» бюстгальтер Showbiz

48-летняя Бледанс прогулялась по Москве, «забыв» бюстгальтер

Перестрелка в москве: 15 минут жестоко избивали женщину Новости

Перестрелка в москве: 15 минут жестоко избивали женщину

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном Showbiz

ФОТО: Латвийская певица сыграла в теннис с Дмитрием Харатьяном

Космос

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 