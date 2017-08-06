На Нептуне зафиксировали невероятный шторм

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Исследователи, наблюдавшие за Нептуном из обсерватории Кека, зафиксировали гигантский шторм. Ширина штормового фронта составляла около 9000 километров, а это очень много даже для Нептуна.

«Как правило, эта область очень спокойная, и мы наблюдаем только яркие облака в средних широтах, но теперь там было гигантское пятно шторма, что выглядело очень впечатляюще», — заявил Нэд Молтер из Калифорнийского университета в Беркли.

Подобные гигантские штормы на Нептуне — большая редкость, до этого их удавалось наблюдать дважды: с помощью Voyager 2 в 1989 и с помощью Hubble в 1994 году.

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