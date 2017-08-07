В Латвии можно будет наблюдать частичное затмение Луны

 

Фото: AP/Scanpix

В понедельние вечером сразу после захода солнца в Латвии будет наблюдаться частичное лунное затмение, точнее, максимальная фаза и завершение затмения, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском астрономическом обществе.

Затмение можно будет наблюдать, если небо не будет закрыто облаками.

Над Ригой луна взойдет в 21.10, заход солнца будет в 21.22, а максимальная фаза затмения наступит в 21.20, поэтому помешать наблюдению за этим явлением может светлое небо и небольшая высота луны над горизонтом. Немного лучше условия для наблюдения затмения будут на востоке Латвии, например, в Даугавпилсе.

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Хотя лунные затмения не такое уж редкое астрономическое явление - они происходят в среднем два-три раза в год - не все они наблюдаются в Европе. В Латвии предыдущее полное затмение Луны наблюдалось 28 сентября 2015 года, а частичные - 11 февраля и 16 сентября 2016 года. Два следующих полных затмения в Латвии можно будет увидеть 31 января и 27 июня следующего года.


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