Американская астронавтка стала рекордсменом по пребыванию в космосе

Она была в космосе дольше всех женщин-астронавтов.

Американская астронавтка Пегги Уитсон успешно приземлилась на Землю после установления рекорда по количеству дней пребывания в космосе среди женщин-астронавтов и всех американских космонавтов. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщили в NASA.

Уитсон приземлилась вместе с американским коллегой Джеком Фишером и россиянином Федором Юрчихиным на территории Казахстана. После посадки все трое астронавтов должны пройти стандартные медицинские проверки.

Как известно, Уитсон находилась на Международной космической станции с ноября протяжении 288 дней. Всего за три миссии она провела в космосе 665 дней. В перечне людей, которые были в космосе дольше, Уитсон – на восьмом месте, сразу за Федором Юрчихиным. На его счету 673 дней после пяти полетов.