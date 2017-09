SpaceX запустила для ВВС США секретный корабль

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал секретный корабль Boeing X-37. Запуск осуществлялся в интересах ВВС США, о чем компания сообщает на официальной Twitter-странице.

Осуществлялась операция по запуску на средне-тяжелой ракете Falcon 9. При этом вероятность старта представители компании оценивали менее, чем в 50 процентов.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1. pic.twitter.com/TBDKNm6hbe— SpaceX (@SpaceX) 7 сентября 2017 г.