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SpaceX запустила для ВВС США секретный корабль

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Запуск проводился с мыса Канаверал на средне-тяжелой ракете Falcon 9.

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал секретный корабль Boeing X-37. Запуск осуществлялся в интересах ВВС США, о чем компания сообщает на официальной Twitter-странице.

Осуществлялась операция по запуску на средне-тяжелой ракете Falcon 9. При этом вероятность старта представители компании оценивали менее, чем в 50 процентов.

Предназначение корабля пока держится в секрете. Тем не менее, предполагается, что его цель - отработка уничтожения космических спутников. Вероятно также, что одной из его задач является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Известно, что до этого запуск корабля Boeing X-37 также производился, однако ранее для этого использовались ракеты Atlas 5 от компании ULA (United Launch Alliance).

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