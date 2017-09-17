В США завершился эксперимент по имитации полета на Марс

Окончание научной миссии команда из двух женщин и четырех мужчин отметила обедом, состоящим из ананасов, папайи, манго, местных овощей и запеканки из яиц, хлеба и сыра. Такая трапеза не могла не показаться «астронавтам» роскошной, поскольку в течение восьми месяцев они питались исключительно «космической» пищей - замороженной, сублимированной и консервированной. Уже готовится следующая «марсианская» миссия - она состоится в 2018 году, причем в команду добровольцев может войти россиянин.

Mars research crew emerges after 8 months of isolation

С января пять добровольцев из США и один из Великобритании жили в полной изоляции на Гавайских островах в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа. Это был пятый подобный эксперимент на объекте, организованный Университетом штата Гавайи и финансируемый Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Руководила экспериментом профессор Ким Бинстед, специалист по разработкам в области искусственного интеллекта.

Шесть участников эксперимента были отобраны в команду из 700 претендентов.

Проект должен помочь подготовить первый полет человека на Марс, который NASA надеется осуществить в 2030-е годы. Задачей экспертов было изучить медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в длительную космическую экспедицию.

Ученые следили за поведением добровольцев при помощи камер, установленных внутри комплекса, и записывали показатели датчиков, закрепленных на их теле. Как сообщает АР, полученные данные помогут NASA выбрать людей для команды астронавтов с правильным сочетанием качеств, чтобы они могли наилучшим образом справиться со стрессом, изоляцией и потенциальными опасностями.

Члены «марсианской» миссии все это время жили в двухэтажном здании площадью 111,5 кв. м, находящемся на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который в последний раз извергался в 1984 году. Здание имеет форму купола высотой 7 м, а его диаметр составляет 12 метров, отмечает ТАСС. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором - спальни.

Участники эксперимента по условиям эксперимента выходили наружу, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования, только в космических скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не было. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами намеренно проводилась с 20-минутной задержкой, так как именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.

Сложные условия проживания на объекте не сломили членов команды «марсианской» миссии, после выхода из добровольного заточения они выглядели веселыми и счастливыми. «Астронавты» с удовольствием поедали приготовленные для них фрукты и другие лакомства.