С космодрома в США запущен секретный спутник-разведчик

Ракета-носитель Atlas V с секретным спутником-разведчиком успешно стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщает портал NASA Spaceflight.

Пуск ракеты с миссией NROL-42 для Национального разведывательного управления состоялся в 22:49 по местному времени в субботу, 23 сентября.

Планировалось, что запуск будет осуществлен 22 сентября, но его перенесли из-за неисправности батареи на разгонном блоке носителя.

До этого пуск откладывался в связи с приближением урагана «Ирма».

Подробная информации о спутнике не разглашается. Однако, как отмечает портал Gears Of Biz, аппарат может быть оснащен дополнительным пакетом инструментов.

В их числе прибор HEO-4. Он представляет собой космическую систему, способную отслеживать запуски ракет в северных широтах.