Россия и США займутся созданием окололунной космической станции

«На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны, а впоследствии - Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 годах», - сообщил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров на проходящем в Австралии Международном конгрессе астронавтики.

По его словам, вклад России в проект будет заключаться в создании от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма. Кроме того, Россия предполагает задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время ракету-носитель сверхтяжелого класса. При этом Комаров уточнил, что технологический вклад стран и финансовую составляющую проекта участники обсудят на следующем этапе переговоров, а сам договор потребует серьезной проработки на государственном уровне.

«Была принята во внимание наша инициатива о расширении числа стран, которые смогут принять участие в обсуждении этого проекта. Определено, что в совместной работе над окололунной станцией примут участие Китай, Индия и другие страны БРИКС», - добавил глава «Роскосмоса».

Комаров также сообщил, что для создания окололунной станции ведущие мировые космические агентства унифицируют стандарты космических кораблей и систем, чтобы в будущем избежать проблем в вопросах технического взаимодействия. По его словам, часть ключевых стандартов будет сформирована на базе российских разработок. В частности, речь идет о стандартах стыковочного узла и систем жизнеобеспечения.

Как напоминает ТАСС, о планах по созданию окололунной станции стало известно весной прошлого года. Проект лунной орбитальной станции прорабатывался в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого. Обе концепции предусматривают, что на станции смогут работать четыре человека, длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток, а полеты к станции будут проводиться раз в год.