Ракета Ariane вывела на орбиту два спутника

Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 с двумя спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, пишет РИА Новости.

В космос были выведены телекоммуникационные спутник Intelsat 37e международного оператора Intelsat и BSAT-4a, принадлежащий японскому спутниковому оператору B-SAT.

Запуск должен был состояться еще 5 сентября, но был отложен в последний момент потехническим причинам – была обнаружена неисправность электрического оборудования твердотопливного двигателя.

Запуск ракеты с космодрома Куру стал девятым стартом с этой площадки с начала года и пятым для ракет Ariane-5.