В конце октября на Землю упадет советский спутник

Отслуживший советский спутник связи Молния 1-44 упадет на Землю 25 октября. Об этом заявил специализирующийся на расчетах падений космических объектов французский астроном Жозеф Реми, передает Интерфакс.

По его данным, обломки запущенного в конце июля 1979 года космического аппарата массой 1,5 т рухнут в южной Атлантике примерно в 500 км к западу от Рио-де-Жанейро.

Ранее специалисты американского космического агентства NASA заявили, что Молния 1-44 может упасть 20 октября. При этом из-за больших размеров он не сможет полностью сгореть в плотных слоях атмосферы. Точное место падения им пока не удалось определить.