SpaceX запустила спутник EchoStar 105 и посадила использованную ранее ступень ракеты Falcon 9

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, успешно вывела на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник SES 11/EchoStar 105, передает РИА «Новости».

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником на борту стартовала 12 октября в 01:53 по московскому времени с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Первая ступень ракеты, которая ранее была использована при запуске к МКС грузового корабля Dragon в феврале этого года, успешно вернулась на Землю во второй раз, совершив посадку на плавучей платформе примерно через 8,5 минуты после старта, пишет Space.com. Эта посадка стала 18-й для SpaceX среди всех и третьей повторной посадкой использованной ранее ступени.

Телекоммуникационный спутник был выведен на расчетную геостационарную орбиту через 36 минут после запуска. Он предназначен для передачи телекоммуникационного и интернет-сигнала для нужд правительства США на территории 50 штатов Америки, а также в районе Мексиканского залива и в странах Карибского бассейна.