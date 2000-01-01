Россия успешно запустили ракету «Рокот». Для Европы

13 октября российская ракета-носитель «Рокот» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-5P стартовала с космодрома Плесецк и успешно вывела на аппарат орбиту.

13 октября российская ракета-носитель «Рокот» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel-5P стартовала с космодрома Плесецк и успешно вывела на аппарат орбиту.

«В пятницу, 13 октября, в 12.28 с пусковой установки N3 площадки N133 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космическим аппаратом Sentinel-5P», — приводит РИА «Новости» сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как передает ТАСС, через несколько минут после старта ракеты разгонный блок «Бриз-КМ»

вывел европейский спутник на расчетную орбиту

. При этом в Минобороны отметили, что запуск Sentinel-5P стал первым пуском ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк в этом году.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» была создана на базе снимаемой с вооружения МБР РС-18. Первый пуск ракеты-носителя «Рокот» состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. В общей сложности с космодрома было проведено 27 пусков этой ракеты-носителя.

Ранее на этой неделе американская компания SpaceX осуществила два успешных запуска ракеты-носителя Falcon 9: 9 октября ракета вывела на орбиту 10 телекоммуникационных спутников связи Iridium Next, а 12 октября на орбиту был запущен спутник SES 11/EchoStar 105. В обоих случаях первые ступени Falcon 9 вернулись на Землю, причем для одной из них запуск был повторным.