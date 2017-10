Астронавты раскрутили спиннер в невесомости и попытались угнаться за ним

Видео появилось в профилях астронавтов в соцсетях, в частности Twitter-аккаунте Брезника.

A fidget spinner in space! How long does it spin? I'm not sure, but it’s a great way to experiment with Newton’s laws of motion! pic.twitter.com/5xIJDs2544— Randy Bresnik (@AstroKomrade) October 13, 2017