Астронавты раскрутили спиннер в невесомости и попытались угнаться за ним

Астронавты НАСА Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи раскрутили спиннер в условиях невесомости и попытались покрутиться вслед за ним так же быстро.

Видео появилось в профилях астронавтов в соцсетях, в частности Twitter-аккаунте Брезника.

A fidget spinner in space! How long does it spin? I'm not sure, but it’s a great way to experiment with Newton’s laws of motion! pic.twitter.com/5xIJDs2544— Randy Bresnik (@AstroKomrade) October 13, 2017

«Крутящийся спиннер в космосе! Долго ли он вращается? Я не уверен, но это отличный способ поэкспериментировать с законами движения Ньютона!» — написал Брезник. Видео стало вирусным. Только в Twitter им поделились более семи тысяч пользователей.