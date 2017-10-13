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Астронавты раскрутили спиннер в невесомости и попытались угнаться за ним

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Астронавты НАСА Джозеф Акаба, Рэндольф Джеймс Брезник, Марк Ванде Хей и Паоло Несполи раскрутили спиннер в условиях невесомости и попытались покрутиться вслед за ним так же быстро.

Видео появилось в профилях астронавтов в соцсетях, в частности Twitter-аккаунте Брезника.

«Крутящийся спиннер в космосе! Долго ли он вращается? Я не уверен, но это отличный способ поэкспериментировать с законами движения Ньютона!» — написал Брезник. Видео стало вирусным. Только в Twitter им поделились более семи тысяч пользователей.

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