Астронавт о нештатной ситуации на корабле «Союз»: слава Богу, все закончилось хорошо (видео)

Космический корабль «Союз», возвращавшийся в апреле на Землю с тремя астронавтами на борту, перенес частичную разгерметизацию на заключительных этапах спуска, рассказал накануне американский астронавт Томас Стаффорд. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Консультативного комитета NASA по Международной космической станции (МКС), передает издание Spacenews.

По его словам, инцидент произошел на высоте около восьми километров над землей в момент раскрытия основного парашюта космического корабля. Скоба парашюта неожиданно ударила и повредила посадочную капсулу.

«Произошла разгерметизация, в результате которой воздух вырвался из капсулы», - рассказал астронавт.

Soyuz capsule suffered partial depressurization during April landing

Он не уточнил конкретную миссию, во время которой это произошло, отметив лишь, что все случилось в апреле текущего года. Единственным «Союзом», который вернулся тогда на Землю, был корабль «Союз МС-02», совершивший посадку 10 апреля, замечает Spacenews. На нем находились астронавт NASA Шейн Кимбро и космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, которые провели на МКС почти шесть месяцев.

Пресс-секретарь NASA Гари Джордан подтвердил, что инцидент произошел во время посадки корабля «Союз МС-02». За дополнительными вопросами он посоветовал обращаться в Роскосмос, который до сих пор нигде не сообщал о происшествии.

Между тем Стаффорд уточнил, что

частичная разгерметизация не представляла угрозы для жизни членов экипажа корабля.

По его словам, обычно клапан, позволяющий воздуху проникать в посадочную капсулу, открывается на высоте пяти километров от земли. Кроме того, члены экипажа в момент спуска находились в скафандрах.

Напомним, ранее Роскосмос публиковал на своей странице в Facebook кадры посадки спускаемого аппарата «Союз ТМА-19М» глазами космонавтов, находящихся в капсуле.

также давались подробные объяснения того, что именно происходит с летательным аппаратом в ходе возвращения на Землю. Сначала «Союз ТМА-19М» делится на три отсека: приборно-агрегатный, спускаемый аппарат с космонавтами и бытовой отсек.

Затем аппарат с космонавтами входит в атмосферу.

На высоте 10,5 километра скорость аппарата достигает 220 м/сек и «срабатывает пиротехническая система отстрела крышки парашютного контейнера».

На последнем этапе открывается основой парашют, на котором капсула снижается дальше и опускается на Землю.

Перед посадкой на высоте одного метра от Земли гамма-лучевой высотомер формирует команду на включение двигателя мягкой посадки, который снижает вертикальную скорость спускаемого аппарата к моменту касания земли до 0-3 м/с.









