Ученые: метеоритный дождь приведет к началу «ядерной зимы» на Земле

Ученые считают, что крупный метеоритный дождь способен спровоцировать наступление «ядерной зимы» на Земле, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на материалы исследования специалистов.

Издание напоминает, что метеориты часто падают на Землю. Небольшие, диаметром до 1 метра, сгорают в атмосфере, более крупные долетают до твердой поверхности. Иногда эти космические камни приносят вред. Некрупные метеориты, такие как Челябинский, могут привести к жертвам, но настоящая катастрофа ждет людей при падении большого небесного тела. Такого же, как погубил динозавров.

Астрономы полагают, что они способны вызвать «ядерную зиму», наполнив воздушное пространство Земли сажей и дымом.

Кроме того, большие метеориты могут обогатить атмосферу оксидами азота, постепенно разрушив озоновый слой, который защищает нас от пагубного ультрафиолетового излучения Солнца. То есть на Земле будет обжигающе холодно и темно.