СМИ назвали рекордсменов по космическому мусору

Как подсчитало издание, основываясь на открытых источниках, на земной орбите летает более 14 тысяч обломков ракет и других крупных единиц космического мусора. На счету США 3999 фрагментов мусора, России - 3961, Китая - 3475.

Эксперты отметили, что загрязнение ближнего космоса может привести к так называемому «синдрому Кесслера», когда из-за большого количества мусора на орбите не будет возможности размещать спутники и другие космические аппараты.

В прошлом году сообщалось, что Япония запустила грузовой корабль для уборки с земной орбиты космического мусора.