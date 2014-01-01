Евросоюз потратил на космос 12 миллиардов евро

Европейский союз инвестировал 12 млрд евро в космические проекты в период 2014-2020 гг. Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии по поводу совместной поездки председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и президента Франции Эммануэля Макрона в космический центр Куру (Гвиана)

Отмечается, что этот визит происходит через год после презентации Космической стратегии для Европы и является частью продвижения «амбициозной промышленной политики для обеспечения стратегических интересов Европейского Союза».

«Эти европейские космические программы уже служат миллионам людей. Благодаря использованию космических данных заметно выросла эффективность аварийно-спасательных служб, органов реагирования на стихийные бедствия, авиации, сельского хозяйства. Множество предприятий используют эти данные для все более инновационных методов», - говорится в коммюнике.