Накануне Хеллоуина NASA представило саундтрек с жуткими звуками космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) накануне Хеллоуина представило саундтрек, состоящий из записанных в космосе звуков.

Космические исследовательские аппараты не имеют звукозаписывающей аппаратуры, поскольку звук в вакууме не распространяется. Однако зонды способны захватывать радиоизлучение, которое ученые преобразуют в звуковые волны. В NASA называют полученные аудиодорожки жуткими, потому что планеты, кометы, сгустки плазмы и солнечные волны плачут на разные голоса, свистят, зловеще шипят и щелкают. Всего в плейлист вошло 22 трека.

Послушать можно ЗДЕСЬ

https://soundcloud.com/nasa/sets/spookyspacesounds