NASA сообщило об уменьшении озоновой дыры над Антарктикой

Наблюдения 2017 года были произведены при помощи инструмента мониторинга озона (OMI) со спутника NASA под названием Aura, сообщает сайт американского космического агентства. Эти данные подтверждаются измерениями Национальной администрации по вопросам океана и атмосферы (NOAA) с земли и с воздуха.

«В этом году антарктическая озоновая дыра была исключительно слабой, - отметил Пол Ньюман, главный научный сотрудник по геонаукам в Центре космических полетов Годдарда в NASA. - Это то, что мы ожидали увидеть с учетом погодных условий в антарктической стратосфере».

Средняя площадь максимальных размеров озоновой дыры с 1991 года составляла примерно 26 млн кв. км. В этом году, по данным со спутника NASA, своих максимальных размеров она достигла 11 сентября, распространившись на 19,6 млн кв. км. Это примерно в два раза больше, чем площадь территории США.

На уменьшение размеров озоновой дыры в 2017 году сильно повлиял неустойчивый и более теплый, чем обычно, антарктический вихрь, представляющий собой систему с низким давлением, которая вращается по часовой стрелке в атмосфере на далеких южных широтах, подобно полярным вихрям в Северном полушарии. Вихрь помог свести к минимуму образование полярных стратосферных облаков, которые вызывают реакции хлора и брома, разрушающие озон.

This year's ozone hole was 1 million miles smaller than in 2016, the smallest it’s been in 19 years. Here's why: https://t.co/i4L7E7AvQ1 pic.twitter.com/H63BH1v7Ov— NASA (@NASA) November 2, 2017