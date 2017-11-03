НАСА обвинили в сокрытии жизненно важной информации

В блоге Retraction Watch, посвященном анализу случаев отзыва статей из журналов, допустили сокрытие Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сведений о смертельной опасности космического полета.

Как говорится в сообщении, американское космическое ведомство 25 сентября запретило ученым во главе с Ноамом Альпериным из Университета Майами

публиковать любую информацию по исследованию зрения астронавтов.

До этого НАСА отозвало публикацию их статьи «Роль спинномозговой жидкости в нарушениях зрения, обусловленных космическим полетом, у астронавтов» в журнале Radiology.

A paper about eye damage in astronauts got pulled for “security concerns.” Huh?

Данный материал прошел реферирование и был допущен к печати. Освещенное в нем исследование финансировалось НАСА. В работе сообщалось, что долговременное пребывание в космосе приводит к нарушению зрения.

Мнения НАСА и авторов на снятие публикации различаются. Космическое агентство заявляет, что ученые раскрыли конфиденциальную информацию, касающуюся принявших участие в исследовании астронавтов. Авторы отмечают, что учли замечания агентства и исправили недочет, однако материал все равно не допустили.

В настоящее время публикация на сайте журнала недоступна для просмотра. «Эта статья снята из-за проблем безопасности, поднятых НАСА, спонсирующим агентством», — сообщается на странице.

Notice of retraction

Retraction Watch указывает, что об исследовании ученых успели написать в том числе такие авторитетные западные издания, как Space.com, The Conversation и CNN News.