В понедельник рижане смогут увидеть редкое небесное явление

На новой неделе рижане смогут увидеть редкое явление: как сблизятся Луна, Марс, Венера и Юпитер. Все эти небесные тела можно будет увидеть невооруженным глазом при одном условии – нужно будет встать рано утром, около 6:00.

13 ноября Юпитер пройдет рядом с Венерой на расстоянии менее чем полградуса. С 16 ноября картину дополнит серп стареющей Луны.

Смотреть нужно в юго-восточном направлении. Еще одно важное условие – не должно быть пасмурно.

Наблюдать за звездами – занятие интересное и немного мистическое. Многие даже думают, что загаданные желания в момент падения звезды, обязательно сбудутся. Что ж, можно попробовать! Если вы не успеете увидеть сближение планет 13 ноября, то у вас есть возможность сделать это в другой раз.

Обычно самые яркие звездопады случаются в конце августа – начале сентября, когда мимо земли проносится, «метнув ярким хвостом», метеорный поток Персеиды.

Но и осенью, если приглядываться в чистое небо, можно увидеть падающие звезды. Например, метеорный поток Ориониды. Этот звездопад считается одним из самых красивых. В этом году ориониды начали свое движение 2 октября, а закончат примерно 7-8 ноября. Интенсивность падения метеоров – 15-20 в час.

Возможно увидеть и другие падающие звезды – Леониды. Они не самые яркие, но также заменты в ясном небе. Скорость потока составляет не более 10 метеоров в час. Однако в этом году планету ожидает всплеск леонидов, который происходит не часто, каждые 33 года. Будет падать 20-30 метеоров в час, что сделает явление более ярким и зрелищным. Наблюдать падение Леонидов можно будет с 8 по 28 ноября.

Последний поток звезд, который можно увидеть еще в 2017 году – это Геминиды. Пик падения геминидов – 13-14 декабря. Но за падением можно наблюдать более длительное время – с 4 по 17 декабря. Лучше всего звездопад будет виден в Северном полушарии, а значит, и в Латвии.