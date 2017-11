В США успешно испытали новый космический корабль

«Sierra Nevada с гордостью объявляет, что космический корабль Dream Chaser успешно прошел испытания в режиме свободного полета. Dream Chaser совершил прекрасный полет и посадку», – говорится в сообщении.

Dream Chaser приземлился на базе ВВС США Эдвардс в пустыне Мохаве в Калифорнии.

SNC is proud to announce the Dream Chaser® spacecraft had a successful free-flight test today @EdwardsAFB, with support of @NASAArmstrong. The Dream Chaser had a beautiful flight and landing! pic.twitter.com/lAn0n7FPsg— Sierra Nevada Corp (@SierraNevCorp) November 12, 2017