Вблизи Земли нашли пригодную для жизни планету

Астрономы открыли землеподобную экзопланету с умеренным климатом, расположенную в 11 световых годах от Земли и претендующую на звание ближайшей к ней планете, на которой потенциально может существовать жизнь. Статья, посвященная обнаружению планеты, получившей название Ross 128b, была опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Как пишет N+1, в настоящее время Ross 128b является второй по близости к Земле планетой с подходящей для существования жизни температурой после Проксимы b. При этом экзопланета вращается вокруг неактивного красного карлика Ross 128, что повышает вероятность обнаружить на ней гипотетическую жизнь. По данным, полученным с помощью приемника ESO HARPS в обсерватории Ла Силья в Чили, Ross 128 представляет собой очень небольшую и холодную звезду, масса которой составляет всего 0,16 массы Солнца, а эффективная температура поверхности - 3192 кельвинов (вдвое меньше, чем у Солнца). Также отмечается, что звезда вращается медленно и имеет слабую магнитную активность, что является дополнительным фактором, который может способствовать возникновению жизни на Ross 128b.

Что же касается характеристик самой планеты Ross 128b, то ее масса оценивается в 1,35 массы Земли, а период вращения составляет около 9,9 земного дня. Хотя Ross 128b находится в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, ее поверхность получает только в 1,38 раза больше энергии, чем поверхность Земли. Согласно расчетам, если атмосфера Ross 128b такая же, как у Венеры, то равновесная температура оценивается в −4 градуса Цельсия, а если атмосфера напоминает Земную, то равновесная температура составляет −60 градусов Цельсия. Если же атмосфера более разрежена, то она может быть разогрета до +20 градусов Цельсия.

Такие условия можно назвать умеренными, однако пока неясно, находится ли Ross 128b внутри, на границе или за пределами зоны обитания, что подразумевает наличие на ее поверхности жидкой воды. В связи с недостатком точных данных авторы открытия называют Ross 128b планетой с умеренным климатом, а не потенциально обитаемой планетой.

В настоящее время звезда Ross 128 движется в сторону Солнечной системы - по расчетам ученых, всего через 71 тысячу лет она станет ближайшей к Солнцу, а планета Ross 128 b - ближайшей к Земле экзопланетой вместо Проксимы b.