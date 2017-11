Итальянский астронавт снял из космоса падение метеорита на Землю

«На МКС мы наблюдаем много метеоров, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — написал Несполи.

We see many meteors from the @Space_Station but I was never able to get one on camera... this time I got lucky and filmed a #fireball, a very bright and fast meteoroid falling to #Earth at about 40km/s! Can you spot it? #VITAmission https://t.co/gbMuhPqbL8 pic.twitter.com/YyZtUc22Oj— Paolo Nespoli (@astro_paolo) November 16, 2017