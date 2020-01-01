NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет

NASA опубликовало анимационный ролик о последствиях изменения климата на Земле за минувшие 20 лет. При создании ролика были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году.

Ролик наглядно демонстрирует, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле.

Так, из-за повышения температуры Арктика за 20 лет стала более зеленой, а в некоторых местах планеты образовались «биологические пустоты».





Ранее в ООН заявили, что ежегодно около 25 млн человек во всем мире покидают страны, в которых они живут, из-за отрицательных изменений климата.