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NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет

korrespondent.net
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Фото: AP/Scanpix

NASA опубликовало анимационный ролик о последствиях изменения климата на Земле за минувшие 20 лет. При создании ролика были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году.

Ролик наглядно демонстрирует, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле.

Так, из-за повышения температуры Арктика за 20 лет стала более зеленой, а в некоторых местах планеты образовались «биологические пустоты».


Ранее в ООН заявили, что ежегодно около 25 млн человек во всем мире покидают страны, в которых они живут, из-за отрицательных изменений климата.

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