Жизнь оказалась занесенной из космоса

Ученые Эдинбургского университета пришли к выводу, что жизнь на Земле возникла благодаря потокам космической пыли, которые занесли на планету биологические молекулы или даже примитивные формы жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

По словам исследователей, микроскопические живые организмы способны мигрировать с планеты на планету, когда пылевые потоки сталкиваются с внешними слоями атмосферы.

Скорость потоков должна составлять 70 километров в секунду, чтобы частицы, находящиеся на высоте 150 километров над поверхностью, были выбиты за пределы гравитационного притяжения.

Некоторые виды бактерий, растений и мелких животных могут выживать в условиях вакуума. Эксперименты на космическом аппарате «Фотон-М3» показали, что к подобным существам относятся тихоходки — крошечные членистоногие размером от 0,1 до 1,5 миллиметра.

В своей работе, результаты которой опубликованы в журнале Current Biology, биологи из нескольких стран показали, что некоторые тихоходки способны полностью восстанавливать свои жизненные функции и производить жизнеспособное потомство после пребывания в открытом космосе.