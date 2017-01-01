Первые обломки рухнувшего «Союза-2.1б» нашел... русский медведь (видео)

Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) обнаружила три из четырех боковых блока ракеты «Союз-2.1б» и медведя возле них в Амурской области.

«Три боковых блока упали в Тындинском районе недалеко друг от друга. Два практически рядом, третий в пяти километрах от них. Видели с вертолета, как недалеко от блоков бродил медведь», — сообщил начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.

Штатный район падения блоков находится на территории Тындинского и Зейского района Амурской области. Поиски осуществлялись с вертолета, и группа провела в воздухе более пяти часов. В четверг, 30 ноября, планируется высадить десант для расчистки площадки для вертолета.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября в 08:41 по московскому времени (07:41 по Риге). Из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Это был второй пуск с космодрома Восточный. Главная нагрузка, трехтонный спутник «Метеор-М», была застрахована на общую сумму 2,6 миллиарда рублей(37412386.67 евро).