Земляне публикуют фото и видео последней в этом году "суперлуны

В ночь с 3 на 4 декабря жители Земли могли наблюдать «суперлуние» - явление, когда спутник нашей планеты подходит на максимально близкое расстояние и выглядит крупнее, чем обычно. В Сети появились видео и фотографии «суперлуны» со всего мира.
Американский телеканал ABC News опубликовал в Twitter ускоренную видеозапись заката в штате Род-Айленд.
Spectacular timelapse video captures the moon setting this morning over the chapel at St. George's School in Middletown, Rhode Island; tonight's supermoon the first of three consecutive supermoons; the next two will occur on Jan. 1, 2018, and Jan. 31 https://t.co/YRjXvf3CAg pic.twitter.com/PxGzvvNQ2J— ABC News (@ABC) 4 декабря 2017 г.
Китайское агентство Xinhua делится фотографиями яркой Луны, которую наблюдали жители Сингапура, Филиппин, Пакистана и Мьянмы.
Amazing! Check out #supermoon in Singapore, the Philippines, Pakistan&Myanmar pic.twitter.com/80RKSVwCvw— China Xinhua News (@XHNews) 4 декабря 2017 г.
Подборки фото разместили многие иностранные издания, в частности CNN.
Strange vehicle seen in Harasta. Tank or BMP chassis with spaced armor and a turret armed with what appears to be a ZU-23-2. pic.twitter.com/AXudgZmzVc— Jason Jones (@DPRKJones) 3 декабря 2017 г.
В Новосибирске некоторые жители пожаловались в Instagram, что не такая уж Луна оказалась и большая.
В столице России небо было частично затянуто облаками, поэтому наиболее красивого зрелища москвичам увидеть не удалось. И все же некоторым посчастливилось сделать эффектное фото.
Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея - позиции, в которой она, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с Землей. В период суперлуния небесное тело может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния. Правда, один из ведущих популяризаторов науки Нил Деграсс Тайсон накануне, 3 декабря, указывал, что это событие переоценивают: он предрекал, что нынешняя «суперлуна» будет всего на 1% ярче, чем в ноябрьское полнолуние. А впечатляющие фото огромной Луны делают при помощи специальных телеобъективов.
Следующее «суперлуние» состоится в ночь на 2 января, а затем фотоапараты можно будет приготовить 31 января. Причем январское суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением, но целиком его удастся увидеть только на Дальнем Востоке, отмечает сайт Московского планетария.