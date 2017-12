Земляне публикуют фото и видео последней в этом году "суперлуны

Американский телеканал ABC News опубликовал в Twitter ускоренную видеозапись заката в штате Род-Айленд.

Spectacular timelapse video captures the moon setting this morning over the chapel at St. George's School in Middletown, Rhode Island; tonight's supermoon the first of three consecutive supermoons; the next two will occur on Jan. 1, 2018, and Jan. 31 https://t.co/YRjXvf3CAg pic.twitter.com/PxGzvvNQ2J— ABC News (@ABC) 4 декабря 2017 г.