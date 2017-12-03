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Земляне публикуют фото и видео последней в этом году "суперлуны

Newsru.com
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Фото: EPA/Scanpix

В ночь с 3 на 4 декабря жители Земли могли наблюдать «суперлуние» - явление, когда спутник нашей планеты подходит на максимально близкое расстояние и выглядит крупнее, чем обычно. В Сети появились видео и фотографии «суперлуны» со всего мира.

Американский телеканал ABC News опубликовал в Twitter ускоренную видеозапись заката в штате Род-Айленд.

Китайское агентство Xinhua делится фотографиями яркой Луны, которую наблюдали жители Сингапура, Филиппин, Пакистана и Мьянмы.


Подборки фото разместили многие иностранные издания, в частности CNN.

В Новосибирске некоторые жители пожаловались в Instagram, что не такая уж Луна оказалась и большая.

В столице России небо было частично затянуто облаками, поэтому наиболее красивого зрелища москвичам увидеть не удалось. И все же некоторым посчастливилось сделать эффектное фото.

Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея - позиции, в которой она, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с Землей. В период суперлуния небесное тело может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния. Правда, один из ведущих популяризаторов науки Нил Деграсс Тайсон накануне, 3 декабря, указывал, что это событие переоценивают: он предрекал, что нынешняя «суперлуна» будет всего на 1% ярче, чем в ноябрьское полнолуние. А впечатляющие фото огромной Луны делают при помощи специальных телеобъективов.

Следующее «суперлуние» состоится в ночь на 2 января, а затем фотоапараты можно будет приготовить 31 января. Причем январское суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением, но целиком его удастся увидеть только на Дальнем Востоке, отмечает сайт Московского планетария.



Луна Twitter
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