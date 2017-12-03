Земляне публикуют фото и видео последней в этом году "суперлуны

В ночь с 3 на 4 декабря жители Земли могли наблюдать «суперлуние» - явление, когда спутник нашей планеты подходит на максимально близкое расстояние и выглядит крупнее, чем обычно. В Сети появились видео и фотографии «суперлуны» со всего мира.

Американский телеканал ABC News опубликовал в Twitter ускоренную видеозапись заката в штате Род-Айленд.

Spectacular timelapse video captures the moon setting this morning over the chapel at St. George's School in Middletown, Rhode Island; tonight's supermoon the first of three consecutive supermoons; the next two will occur on Jan. 1, 2018, and Jan. 31 https://t.co/YRjXvf3CAg pic.twitter.com/PxGzvvNQ2J— ABC News (@ABC) 4 декабря 2017 г.

Китайское агентство Xinhua делится фотографиями яркой Луны, которую наблюдали жители Сингапура, Филиппин, Пакистана и Мьянмы.



Подборки фото разместили многие иностранные издания, в частности CNN.

Strange vehicle seen in Harasta. Tank or BMP chassis with spaced armor and a turret armed with what appears to be a ZU-23-2. pic.twitter.com/AXudgZmzVc— Jason Jones (@DPRKJones) 3 декабря 2017 г.

В Новосибирске некоторые жители пожаловались в Instagram, что не такая уж Луна оказалась и большая.

В столице России небо было частично затянуто облаками, поэтому наиболее красивого зрелища москвичам увидеть не удалось. И все же некоторым посчастливилось сделать эффектное фото.

#москва#суперлуние2017#грандиозноеа трономическоесобытие#3декабря#перигейлуны#красиво#видизокнадома#незабываемоесуперлуние# Публикация от Irina (@diva_riva) Дек 3 2017 в 11:19 PST

Суперлунием называется полная Луна, достигшая точки перигея - позиции, в которой она, двигаясь по эллиптической орбите, максимально сближается с Землей. В период суперлуния небесное тело может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем в момент обычного полнолуния. Правда, один из ведущих популяризаторов науки Нил Деграсс Тайсон накануне, 3 декабря, указывал, что это событие переоценивают: он предрекал, что нынешняя «суперлуна» будет всего на 1% ярче, чем в ноябрьское полнолуние. А впечатляющие фото огромной Луны делают при помощи специальных телеобъективов.

Следующее «суперлуние» состоится в ночь на 2 января, а затем фотоапараты можно будет приготовить 31 января. Причем январское суперлуние будет сопровождаться полным лунным затмением, но целиком его удастся увидеть только на Дальнем Востоке, отмечает сайт Московского планетария.









