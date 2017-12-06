В космоcе зажгли огни на самой большой рождественской «елке» на Земле (фото)

Итальянский космонавт Паоло Несполи, находящийся в настоящее время на Международной космической станции (МКС), удаленно зажег огни на самой большой рождественской елке в мире, расположенной в итальянской коммуне Губбио в провинции Перуджа, сообщает национальное агентство новостей ANSA.

Речь идет о традиционной рождественской елке, которая располагается у подножья горы Инджино. Она представляет собой сотни огней, установленных на деревьях горы, которые образуют форму большого новогоднего дерева. Несполи включил огни, когда МКС пролетала над регионом Умбрия, где находится коммуна.

Высота столь необычной «рождественской елки» составляет 650 метров, а ширина у основания - 350 метров.

Она состоит из 3 тысяч разноцветных огней и 8,5 км кабеля, который расположен вдоль склона горы Инджино. Разноцветные огни видны за 50 километров.

Acceso dallo spazio l'albero di Natale più grande del mondo

Впервые местные жители решили организовать такую масштабную «ель» в 1981 году. С тех пор каждый год перед наступлением новогодних праздников итальянцы украшали гирляндами склон горы. В 1991 году эта иллюминация была занесена в книгу рекордов Гиннесса как «Самая большая рождественская ель в мире».

В 2011 году Папа Римский Бенедикт XVI в торжественной обстановке зажег огни «на елке» удаленно с помощью планшета, находясь в своих апартаментах. Спустя три года его эстафетную палочку перехватил уже новый глава Католической церкви Франциск.