SpaceX успешно запустила корабль Dragon на МКС

Американская компания SpaceX и национальное аэрокосмическое агентство США NASA успешно запустили ракетоноситель Falcon 9 с кораблем Dragon, на котором находится груз для Международной космической станции.

Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в 10:36 по местному времени, сообщается на сайте NASA.

На борту космического аппарата Dragon находится более 2 тонн полезного груза – оборудование для исследовательских работ и продукты для экипажа.

Стыковка Dragon и МКС запланирована на воскресенье, 17 декабря.

Тем временем SpaceX смогла успешно посадить первую ступень Falcon 9.