Российский космонавт рассказал, чем пахнет открытый космос

«Надо сказать, что вопрос «чем пахнет космос?» мы обсуждали всем экипажем на станции. Так вот, для меня это запах металлической сварки, такой специфический оттенок», — сказал Рязанский.

По его словам, американский астронавт Джек Фишер тоже считал запах космоса похожим на запах горячего металла, но у него это было связано с ощущением запаха, появляющегося при резком торможении поезда.

«А [астронавт НАСА] Рэнди Брезник почему-то сравнил запах космического пространства с грибным супом: но мы решили, что у него что-то не в порядке с обонянием. То есть все-таки большинство сравнило аромат открытого космоса с жженым металлом: он очень специфический, ни с чем не перепутаешь», — добавил Рязанский.