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SpaceX запустила секретный аппарат для правительства США

korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

В компании SpaceX сообщили, что с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с секретным космическим аппаратом для правительства США.

Старт ракеты начался в 3.00 утра 8 января.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Данные о параметрах его орбиты и предназначении засекречены. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

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