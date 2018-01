SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник Пентагона - он упал в океан

Космический аппарат, построенный корпорацией Northrop Grumman Corp, не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и, предположительно, разбился или упал в океан. По мнению источников, вероятно, он будет «списан с баланса».

Изначально о потере спутника сообщила газета The Wall Street Journal. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, но, по словам источников, никаких указаний на саботаж или другие помехи нет.

Стоимость потерянного спутника оценивают в несколько миллиардов долларов. За выбор Falcon 9 в качестве ракеты-носителя для запуска Zuma отвечала Northrop Grumman.

