SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник Пентагона - он упал в океан

Американская компания SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный разведывательный спутник США Zuma, запущенный 8 января ракетой-носителем Falcon 9 с мыса Канаверал (Флорида, США), сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Космический аппарат, построенный корпорацией Northrop Grumman Corp, не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и, предположительно, разбился или упал в океан. По мнению источников, вероятно, он будет «списан с баланса».

Изначально о потере спутника сообщила газета The Wall Street Journal. Расследование обстоятельств происшествия продолжается, но, по словам источников, никаких указаний на саботаж или другие помехи нет.

Стоимость потерянного спутника оценивают в несколько миллиардов долларов. За выбор Falcon 9 в качестве ракеты-носителя для запуска Zuma отвечала Northrop Grumman.

More photos from yesterday's Falcon 9 launch and first stage landing → https://t.co/095WHX44BX pic.twitter.com/fy1az5xIXx— SpaceX (@SpaceX) January 9, 2018

В компании SpaceX информацию о потере спутника не комментируют. Представитель SpaceX Джеймс Глисон заявил лишь, что по имеющимся на сегодня данным, ракета Falcon 9 работала в штатном режиме.

Ранее в SpaceX сообщали об успешном ходе миссии: отделении от ракеты-носителя первой - многоразовой - ступени и ее приземлении на посадочную площадку.

Это был первый запуск SpaceX в 2018 году и 21-й успешный запуск с вертикальным приземлением первой ступени носителя. В девяти случаях первая ступень носителя приземлялась на площадку Landing Zone 1, а в остальных - на плавучие платформы в океане.

Первоначально спутник Zuma планировалось запустить в ноябре 2017 года, но затем в SpaceX заявили, что нужны дополнительные тесты. Наконец на прошлой неделе было объявлено, что ракета и ракетный груз готовы к запуску. Всего в 2018 году компания Илона Маска намерена осуществить около 30 пусков, сообщает Bloomberg.