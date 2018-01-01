Видео: российский космонавт полетал по МКС на пылесосе

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал необычную запись с Международной космической станции: он пролетел по МКС на пылесосе под песню «I Believe I Can Fly». Запись, размещенная на его странице всоцсети «ВКонтакте», за пару часов набрала почти 400 тысяч просмотров.

Шкаплеров пишет: «Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... Пора провести летные испытания пылесоса».

Пользователи оценили неожиданный порыв космонавта, а также музыкальное сопровождение: «Я с таким же героическим лицом делаю уборку дома».

Шкаплеров прилетел на МКС 19 декабря вместе с коллегами из США и Японии Скоттом Тинглом и Норишиге Канаи.

До этого момента россияне особенно не «зажигали» на камеру. Сообщения из космоса приходили очень официальные: например, новогоднее, где Шкаплеров и Мисуркин читали написанное на бумажке поздравление даже без выражения.