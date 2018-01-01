Ученые подсчитали количество магнитных бурь в 2018 году

Российские ученые спрогнозировали до 20-35 магнитных бурь на Земле в текущем году, среди которых будет 2-4 большие и очень большие.

Согласно прогнозу специалистов Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр Антистихия), несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году.

«В 2018 году ожидаются 20-35 геомагнитных бурь, среди которых 2-4 большие и очень большие. Вероятность возникновения бури высшей категории (extreme) около 5%», – говорится в сообщении центра.

При этом возрастания потоков высокоэнергичных электронов будут регулярными, некоторые из них окажутся продолжительными (пять дней и более), что может неблагоприятно повлиять на электронику геостационарных и низкоорбитальных спутников.

С 1 января по 1 декабря 2017 года на Земле были зарегистрированы 29 геомагнитных бурь, в том числе две большие и одна очень большая.

Магнитные бури на Земле начинаются, когда в магнитосферу планеты «ударяют» выброшенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные частицы вызывают геомагнитные возмущения. Если они достигают большой силы, это может приводить к сбоям в электронном оборудовании, перебоям с радиосвязью и на электрических сетях.