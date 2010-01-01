Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon отправилась к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon стартовал с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция запуска велась на официальной сайте компании SpaceX. Dragon должен доставить груз массой 2,63 тонны, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов, для экипажа Международной космической станции (МКС).

Это уже 14-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС, осуществляемая при помощи Dragon. Этот пуск проводился по контракту для Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), отмечает ТАСС.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Скотт Тингл, а также японец Норисигэ Канаи.

Dragon должен доставить для них приборы для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции.

На прошлой неделе американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная предпринимателем Илоном Маском, успешно вывела на орбиту 10 телекоммуникационных спутников связи Iridium Next при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

Отметим, что этот полет стал 51-м по счету для ракет Falcon 9 (с учетом всех модификаций). Впервые Falcon 9 отправилась в космос в июне 2010 года, а прошлый запуск этой ракеты-носителя состоялся 6 марта. Из всех запусков лишь один оказался неудачным, а еще один был признан успешным лишь частично. Кроме того, одна из ракет Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке в 2016 году.