Как заглянуть в космос из Латвии и «прикоснуться» к нему?

Пока в Латвии несколько компаний работают на космическую индустрию для всего мира, а энтузиасты планируют запустить в космос настоящую ракету, любой самый обычный житель нашей страны также может заглянуть и даже «прикоснуться» к самому настоящему космосу - наблюдать Солнце и Луну, участвовать в запуске настоящих ракет и зондов, узнать свой вес на Марсе и участвовать в экспериментах. Где и что именно можно сделать и узнать - в подборке Русского TVNET.

Паулс Ирбинс, энтузиаст космоса, руководитель Центра занимательной науки Zinoo, координатор проекта «Первые сто километров Латвии в космосе», рассказал: «В Латвии на сегодняшний день существует 3-4 компании, которые работают на космическую индустрию для всего мира. Делают чипы, программы на экспорт, занимаются исследованием. Кроме того, у нас есть Институт аэронавтики при Рижском техническом университете (РТУ), Институт астрономии при Латвийском университете (ЛУ), Институт химии - у них очень интересные разработки в сфере изоляционных материалов. Если всех людей «поставить вместе», то в нашей стране наберется человек 100, которые в связаны с космосом».

В прошлом году министр финансов Дана Рейзниеце-Озола на Европейском конгрессе планетарных наук заявила, что по результатам трех конкурсов

Латвия поддержала 27 проектов по изучению космоса, в которые вложила свыше 3,2 млн евро.

Латвия стала официальной участницей Европейского космического агентства 30 января 2015 года.

«Латвия перечисляет примерно 1 млн евро в год. Эти деньги не остаются где-то в Европе, а приходят обратно в страну — в университеты, в компании, которые работают в сфере космических разработок», - объясняет Ирбинс.

Космический энтузиаст советует всем, кому действительно интересна тема космоса, получать образование в данной сфере. Однако

тем, кто хочет лишь поглазеть или «прикоснуться» к неведомому и далекому, стоит посетить данные объекты:

Музей истории медицины имени Паула Страдыня

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Экспозиция «Космическая медицина» рассказывает не только о космосе, но и об истории развития космической биологии и медицины, в развитие которой внесли свой вклад и латвийские учёные.

Bon appetit A post shared by Anete Bože (@aneteboze) on Mar 17, 2018 at 7:28am PDT

Паулс Ирбинс комментирует: «Латвия своей развитой научной и индустриальной базой внесла серьезный вклад в развитие советской космонавтики.

Есть даже доподлинно неподтвержденная история, что первая собачка, которая летела в космос, была поймана в Латвии».

Обсерватория StarSpace в Сунтажи

В обсерватории можно наблюдать небо, как днем, так и ночью, если оно не затянуто тучами, нет тумана или осадков.

В условиях частичной облачности можно наблюдать Солнце и Луну, если эти объекты видны.

Есть здесь и коллекция метеоритов, и даже возможность понаблюдать за физическими экспериментами.

Работники обсерватории рекомендуют перед отправлением позвонить, чтобы убедиться, что небо над Сунтажи ясное и работники находятся на месте.

Обсерватория в Балдоне

A post shared by ❤️Kamilla❤️ (@kamillamilamila) on Sep 29, 2017 at 6:01am PDT

Сегодня государственная астрономическая обсерватория Балдоне – единственная профессиональная обсерватория страны.

Обсерватория принадлежит министерству образования и науки Латвии, и работает под руководством Астрономического Института Латвийского Университета.



Учёные изучают орбиты околоземных объектов, таких как астероиды и кометы, ведут поиски и изучение углеродных звезд, а также переменных звезд. Всего обсерваторией Балдоне обнаружено свыше 318 ранее не известных углеродных звезд, сотни переменных звезд, а также более 10 астероидов, включая околоземные. Здесь уточнили орбиту Плутона и наблюдали комету Галлея.

viegla kā pūciņa....... A post shared by Liene Reitere (@liene.r) on Aug 19, 2017 at 2:00am PDT

Кстати, интересный факт - вес тела на Луне составляет 0,16 веса этого тела на Земле. Вес тела на Марсе составляет 0,38 веса тела на Земле.

В обсерватории можно узнать, сколько вы будете весить на Луне и Марсе. Особенно порадуются девушки, которые постоянно переживают из-за цифр, которые они видят на весах.

Космический музей Фридриха Цандера при ЛУ

Фридрих Цандер - один из основателей космонавтики и первый в Советском Союзе ракетостроитель, входящий в сотню самых известных уроженцев Риги.

Экспозиция, посвященная деятельности ученого расскажет, как проходили космические исследования в прошлом.

Здесь представлено оборудование мастерской, модели и макеты кораблей, старая пишущая машинка, логарифмическая линейка первого ученого, приступившего к проектированию космических кораблей.

Facebook страница Pirmie 100KM kosmosā

Те, кто хочет узнать о космических достижениях Латвии онлайн, могут подписаться на страницу «Первые 100 километров в космосе» на Facebook.

«Раз в несколько месяцев мы проводим публичные мероприятия, на которых запускаем ракеты, зонды. Посетить их может любой желающий»,

- рассказывает Паулс Ирбинс.

Центр любознательности ZINOO

Узнать о планетах, посмотреть в телескоп, «заглянуть в космос» самые маленькие латвийцы могут в центре любознательности для детей, семей и подростков. В Риге он находится в торговом центре Galleria Riga. Также у центра есть филиалы в Цесисе, Даугавпилсе и Лиепае.

Локатор Ирбене

Вентспилсский Международный центр радиоастрономии находится в Ирбене, в бывшем городке Советской армии, и его владельцем является Институт инженерных наук Вентспилсской высшей школы.

Здесь до сих пор в научных целях работает 32-х метровая полноповоротная параболическая антенна RT-32, которая является самой большой в Северной Европе и восьмой по величине в мире,

а также вторая – 16-и метровая антенна RTs-16. Обе антенны восстановлены летом 2015 года.

Параболические антенны используются для наблюдения за объектами межзвездного пространства, радионаблюдения за Солнцем, радиолокации астероидов и близких к Земле искусственных тел, в том числе космических обломков, для особо крупных базовых интерферометрических наблюдений, для слежения за объектами, находящимися за пределами Солнечной системы.

Оказывается, космос намного ближе, чем кажется на первый взгляд - стоит только поднять глаза, и тогда каждый из нас сможет почувствовать себя самым настоящим Гагариным, или даже покорителем параллельных вселенных.