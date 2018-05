SpaceX запустила ракету, которая будет использоваться для пилотируемых полетов

Благодаря этому запуску на орбите появится бангладешский геостационарный спутник Bangabahndu Satellite-1, который будет покрывать сигналом сам Бангладеш и весь окружающий регион, снабжая их связью, телесигналом и доступом в интернет.

Старт Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 16:14 по времени Восточного побережья США (23:15 по Москве). Спустя несколько минут на Землю была успешно возвращена первая ступень - ее спустили на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане примерно в 611 километрах от места старта.

Сам спутник оказался на геостационарной орбите примерно через 33 минуты после запуска. Спутник был изготовлен франко-итальянской компанией Thales Alenia Space, а срок его эксплуатации составляет 15 лет.

Как уточняет портал N+1, инженеры SpaceX внесли множество изменений в конструкцию ракеты по сравнению с предыдущими модификациями. Рама Octaweb, на которую крепятся двигатели первой ступени, в новой версии не приваривается к внутренним конструкциям ракеты, а крепится болтами. Предполагается, что это упростит межполетное обслуживание двигательного блока. Кроме того специалисты SpaceX доработали и сами двигатели Merlin теперь выдают на восемь процентов большую тягу.