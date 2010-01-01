Летящий к Земле гигантский астероид будет виден в любительские телескопы

Астрономы сообщили о приближении к Земле крупного астероида, который пролетит между орбитой Луны в ночь на 16 мая. Об этом сообщает EarthSky.Org. Про оценкам ученых, размеры космического тела могут составлять от 60 до 130 метров, что делает предстоящий пролет едва ли не уникальным для астероидов таких размеров.

Впервые астероид 2010 WC9 был обнаружен при помощи астрономического обзора Catalina Sky Survey в ноябре 2010 года, наблюдать его удавалось до 10 сентября, когда его блеск снизился, и его потеряли из виду. Полученные тогда данные не помогли установить параметры орбиты астероида и предсказать время его возвращения к Земле.

8 мая 2018 года астероид был обнаружен снова, и ученые рассчитали момент его сближения с Землей. В 01.05 мск он пролетит на расстоянии 203453 километров от Земли, в этот момент его видимая звездная величина может составить +11, что достаточно для наблюдения в любительские телескопы. По расчетам американских ученых следующее сближение астероида с Землей ожидается через примерно 300 лет.