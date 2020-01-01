Понедельник, 14 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

США отправят на Марс вертолет-разведчик

Lenta.ru
Горы на Марсе | Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

НАСА объявило о запуске марсианского автономного вертолета в рамках миссии на Марс, назначенной на 2020 год. Экспериментальный беспилотный дрон станет первым аппаратом, способным летать в атмосфере другого небесного тела. Об этом сообщает издание Science Alert.

Поскольку атмосфера Марса очень разрежена, для создания подъемной силы, лопасти робота должны вращаться со скоростью три тысячи оборотов в минуту.

Это позволит дрону проводить геологическую разведку местности, искать следы жизни и выявлять потенциальные угрозы для жизни астронавтов, которые в будущем высадятся на поверхность планеты.

0 Комментарии