Землю накроет пятидневная магнитная буря

Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупреждают украинцев о длительной магнитной буре, которая продлится практически пять дней. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает ЛадаФМ.

Так, сначала слабые колебания достигнут Земли 1 июня, а уже 2 июня сила магнитной бури поднимется до уровня G2.

В течение следующих трех дней -

3, 4 и 5 июня - влияние Солнца также будет ощутимым для метеозависимых людей.

«Реагируют на изменения погоды две группы людей. Это пожилые люди, у которых уже есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы - гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Или более молодая группа людей с так называемой дистонией», - сообщила врач-терапевт Марина Крапивнер, пишет Сегодня.