Глава Amazon Джефф Безос намерен за свои деньги колонизировать Луну

Глава компании Amazon Джефф Безос планирует колонизировать луну, создав на ней первое поселение людей. Об этом пишет Gizmodo.

По предварительным оценкам, на это потребуются огромные денежные средства. При этом бизнесмен якобы даже намерен обойтись без помощи США.

Известно о том, что Безос ежегодно тратит на свою мечту порядка миллиарда долларов США. При этом расходы постепенно только увеличиваются.

Джефф Безос на недавней космической конференции отметил в своей речи, что колонизация Луны является не прихотью, а необходимостью.

Он подчеркнул, что без колонизации других планет будущие поколения могут вымереть.

Предприниматель также высказался о «сроке годности» Земли, который подходит к концу из-за человеческой деятельности. В итоге возникает множество проблем, и в частности, экологическая.

Джефф предложил NASA проект специального модуля, который сможет доставить на Луну до пяти тонн груза. Это настоящий шаг в сторону заселения спутника Земли и, даже если NASA не поддержит затею, глава Amazon ее осуществит.